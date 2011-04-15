ОАК может объединиться со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо

В ближайшее время Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы, сообщает газета "Коммерсант".



Помимо кадровых перестановок, которые произойдут в "Гражданских самолётах Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут", изменится схема управления авиапромом: ОАК объединится со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим её гражданскими проектами. По сведениям газеты, изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, "Иркута" и ГСС, которые состоятся уже 1 сентября.



Объединение ОАК с "Иркутом" и ГСС станет первым шагом для перехода корпорации на единую акцию: в отрасли ожидают, что экономия от такой трансформации составит около 50 млрд руб.



Преобразования будут сопровождаться кадровыми перестановками. Так, президент ОАК Юрий Слюсарь на переходный период также возглавит "Иркут", сменив на этом посту многолетнего руководителя корпорации Олега Демченко. В ГСС также сменится руководитель: место Владислава Масалова займёт гендиректор лизинговой компании "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК) Александр Рубцов.



Реорганизация скажется и на ряде проектов ОАК: так, например, к 2022 году "Иркут" фактически отойдёт от реализации военных программ, сконцентрировавшись исключительно на производстве самолётов типа МС-21.



ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК, ИНН 7708619320) создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 года "Об открытом акционерном обществе "Объединённая авиастроительная корпорация". Регистрация корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 года.



Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.



В ОАК входят: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут", ОАО "Ил", ОАО "ОАК - Транспортные самолёты", ПАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", ПАО "Туполев", ОАО "Илюшин Финанс Ко.", ОАО "Финансовая лизинговая компания", ЗАО "Авиастар-СП", ПАО "ВАСО", АО "РСК "МиГ", ОАО "КАПО им. С.П. Горбунова", ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева", ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова", ЗАО "Аэрокомпозит", ПАО "ТАНТК им. Бериева".



Чистый убыток ОАК за 2016 год по МСФО сократился в 24.54 раза до 4.481 млрд руб. со 109.946 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.46% до 416.926 млн руб. с 346.12 млн руб., прибыль от операционной деятельности составила 11.203 млрд руб. против убытка в 69.412 млрд руб. за 2015 год, убыток до налогообложения уменьшился в 20.57 раза до 5.078 млрд руб. со 104.447 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ОАК за 2016 год по РСБУ сократился в 2.98 раза до 3.161 млрд руб. с 9.412 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.14% до 50.836 млрд руб. с 49.289 млрд руб., убыток от продаж - на 36.04% до 2.228 млрд руб. с 1.638 млрд руб., убыток до налогообложения уменьшился в 2.05 раза до 4.116 млрд руб. с 8.437 млрд руб.



Чистый убыток ОАК по РСБУ в I квартале 2017 года сократился в 2.01 раза до 314.917 млн руб. с 633.892 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 2.23 раза до 4.22 млрд руб. с 1.891 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"