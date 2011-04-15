"Открытие Брокер" стало дочерней компанией банка "Открытие"

АО "Открытие Брокер" с 29 августа 2017 года стало 100%-й дочерней компанией ПАО Банк "ФК Открытие". Об этом говорится в сообщении "Открытие Брокер".



Напомним, что Банк "ФК Открытие" перешёл под управление ЦБ РФ. Таким образом, АО "Открытие Брокер" также теперь будет контролироваться ЦБ РФ.



"С вхождением Банка России в капитал банка "Открытие" "Открытие Брокер" получит дополнительное преимущество - высочайшую надёжность. Уверен, что новый акционер в лице государства позволит нам сохранить наши ключевые "фишки", за которые нас ценят многочисленные инвесторы, и получить новые преференции для развития бизнеса", - говорит генеральный директор АО "Открытие Брокер" Юрий Минцев.



"Открытие Холдинг" входит в число крупнейших компаний России. Ключевым направлением деятельности "Открытия" является банковский бизнес, активы которого составляют 2.702 трлн руб.



Компании группы - "Открытие Брокер" и УК "Открытие" - являются одними из лидеров рынка брокерских услуг и управления активами.



Бизнес "Открытия" в основном сосредоточен в России - офисы банков и компаний группы работают в 65 ключевых регионах страны. Основные регионы присутствия - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Новосибирск и Хабаровск. Инвестиционные подразделения группы также работают в Великобритании (Лондон) и США (Нью-Йорк).





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