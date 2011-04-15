Совет директоров Газпрома рассмотрел ход реализации непрофильных активов

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению отчёт о ходе исполнения программы отчуждения непрофильных активов компании за II квартал 2017 года. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Совет директоров также принял решение утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО "Газпром" на 2017 год и реестр непрофильных активов компании в новых редакциях.



Газпром с 2002 года ведёт постоянную работу по выявлению и отчуждению непрофильных активов компании и её дочерних организаций.



В 2016 году принята новая программа отчуждения непрофильных активов и реестр непрофильных активов Газпрома. Документы были утверждены в соответствии с директивами Правительства РФ и Росимущества.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"