Банк России отозвал лицензии у страховой компании "Московия"

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у страховой компании "Московия". Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



СК "Московия" не устранила в установленный срок нарушения страхового законодательства, явившиеся основанием для приостановления приказом действия лицензий на осуществление страхования. Компания не соблюдала требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядок и условия инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



В связи с отзывом лицензий СК "Московия" обязана: принять решение о прекращении страховой деятельности; исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.



После отзыва лицензий страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданные СК "Московия", продолжают своё действие.



СК "Московия", универсальная страховая компания, основана в 1991 году, "Московия" имеет 26 филиалов.





"AK&M" от 30.08.2017