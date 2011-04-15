Группа "ФосАгро" открыла крупный дистрибуционно-логистический комплекс в городе Почеп Брянской области

Сеть по продаже минеральных удобрений ООО "ФосАгро-Регион" (входит в группу "ФосАгро") открыла крупный дистрибуционно-логистический комплекс в городе Почеп Брянской области. Об этом говорится в сообщении ФосАгро.



В церемонии приняли участие руководители Брянской области и компании "ФосАгро-Регион", ведущие сельхозпроизводители региона, представители научных и образовательных учреждений аграрного профиля Брянской области.



Современные складские мощности дистрибуционно-логистического комплекса отвечают всем требованиям экологической безопасности и способны принять около 18 тыс. т разнообразной агрохимической продукции.



Участники мероприятия увидели в работе недавно приобретенные погрузочно-разгрузочные машины и механизмы лучших мировых производителей, по достоинству оценили большой ассортимент имеющихся в наличии азотных, фосфорных, калийных и комплексных минеральных удобрений.



Генеральный директор ООО "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк поблагодарил руководство Брянской области, представителей аграрных и фермерских хозяйств региона за многолетнее конструктивное сотрудничество и выразил уверенность, что открытие комплекса позволит оперативно и в полном объёме удовлетворять любые запросы потребителей региона, постоянно наращивая прямые поставки высококачественной и экологически чистой продукции.



Директор Департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов отметил, что с открытием дистрибуционно-логистического комплекса компании "ФосАгро" в г. Почеп – географическом центре Брянской области - минеральные удобрения станут ближе потребителям из всех 27 административных районов Брянщины. Постоянно доступный широкий ассортимент удобрений и их гарантированно высокое качество, позволят сгладить сезонные колебания цен на минеральные удобрения и уйти от их "транзитных" закупок".



На сегодняшний день дочерние предприятия крупнейшей в России и СНГ сбытовой сети по продаже минеральных удобрений ООО "ФосАгро-Регион" действуют в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, поставляя продукцию в более 60 субъектов РФ. Компания располагает 22 дистрибуционно-логистическими комплексами, включающими фасовочные и тукосмесительные мощности, на которых можно единовременно разместить более 450 тыс. т удобрений.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.



"AK&M" от 30.08.2017