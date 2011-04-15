АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Риабанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 31 августа 2017 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Риабанка (Москва). Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 31 августа 2017 года по 31 августа 2018 года. C 1 сентября 2018 года приём заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чём будет сообщено дополнительно.



Согласно полученному реестру обязательств Риабанка за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.9 млрд руб. могут обратиться порядка 2.2 тыс. вкладчиков, в том числе около 30 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 1.6 млн руб.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Риабанка 17 авугста.



"Риабанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объёма активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж", - говорится в сообщении.



АО "Риабанк" создан в 2003 году. Кредитная организация по величине активов на 1 августа 2017 года занимала 334-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 30.08.2017