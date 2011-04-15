Ингосстрах застраховал транспорт Управления Росреестра в Астраханской области

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Астраханской области одержал победу в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который был организован Управлением Росреестра по Астраханской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В рамках договора застраховано 24 транспортных средства, состоящих на балансе организации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор заключен сроком на 1 год.



В конкурсе, помимо СПАО "Ингосстрах", принимали участие 4 страховые компании федерального уровня.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 30.08.2017