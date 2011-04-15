ЦБ приостановил действие лицензии страховой компании "Аллега"

Банк России приостановил действие лицензии страховой компании "Аллега", свидетельствует сообщение регулятора.



Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания ЦБ надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платёжеспособности в части нарушения порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.



Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела, в соответствующие договоры.



Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.





"AK&M" от 30.08.2017