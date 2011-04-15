Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0.2%

Росстат с 22 по 28 августа зафиксировал дефляцию в 0.2%, с начала года инфляция составила 1.9%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3%, в том числе на картофель - 7.3%, капусту белокочанную, лук, морковь и помидоры - 4.7-6.8%. Вместе с тем огурцы подорожали на 0.4%.



Сахар-песок стал дешевле на 1.5%, баранина, рыба мороженая, яйца куриные, крупа гречневая - на 0.2-0.7%. Одновременно цены на масло сливочное и молоко стерилизованное увеличились на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.





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