Кабмин внёс в Госдуму законопроект по вопросам применения института присяжных заседателей

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей"". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Во исполнение постановлений Конституционного суда законопроектом предлагается дополнить статью 30 УПК РФ новым пунктом, согласно которому к подсудности судьи районного суда, гарнизонного военного суда и коллегии из шести присяжных заседателей будут отнесены дела о преступлениях, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. При этом из подсудности этого состава суда исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами в возрасте до 18 лет.



Для согласования положений статей 30 и 31 предлагается изложить п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ в новой редакции, в соответствии с которой из перечня уголовных дел, подлежащих рассмотрению вышеуказанными судами, исключаются уголовные дела о преступлениях, совершённых лицами до 18 лет, и уголовные дела, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь.



Таким образом, уголовные дела о таких преступлениях, совершённые женщинами или мужчинами старше 65 лет, будут подсудны суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, в том числе в составе судьи и коллегии присяжных заседателей.





"AK&M" от 30.08.2017