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30/08/2017
18:33

Компания "Волга Капитал" приобрела более 80% акций Новосибирского аффинажного завода за 704 млн руб.

ПАО "Волга Капитал" завершило сделку по приобретению акций АО "Новосибирский аффинажный завод". Об этом говорится в сообщении инвесткомпании.

К покупателю перешли 135706 акции завода, сумма сделки составила 704.042 млрд руб. Продавцом выступило ООО "Центр управления недвижимостью".

"Приобретение более 80% акций АО "НАЗ" для нас является надёжным вложением, так как актив является крупнейшим производством в своём секторе экономики. Компания расценивает вложение как дополнительный источник дохода и мерой, направленной на диверсификацию вложений. В то же время актив является востребованным и ликвидным на рынке. Финансовые показатели предприятия позволяют диагностировать эффективность деятельности, финансовую устойчивость и независимость", - подчеркнул генеральный директор "Волги Капитал" Станислав Машагин.

Инвесткомпания "Волга Капитал" основана в России в 2013 году, компания ориентирована на российский и международный финансовые рынки. Объём операций за 2016 год составил более 1 трлн руб. Выручка по РСБУ – 435 млрд руб.

Основной деятельностью АО "Новосибирский аффинажный завод" является производство и аффинаж драгоценных металлов, изготовление мерных слитков драгоценных, редких и цветных металлов, а также производство полуфабрикатов и химических соединений. Мощности Новосибирского аффинажного завода рассчитаны на переработку 400 т золота ежегодно. Завод аффинирует порядка 20% от общего количества золота, добываемого в России.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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