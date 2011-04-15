Из-за бушующего в США урагана "Харви" нефтедобывающие компании вынуждены были эвакуировать персонал с 98 добычных платформ в Мексиканском заливе (13.3% от общего числа платформ), а также с пяти стационарных буровых установок (50% от общего числа). В результате добыча нефти в Мексиканском заливе упала на 24.5%. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом нефтегазодобыче и нефтепереработке.



Была также парализована работа порта Хьюстон и нефтеперабатывающих заводов суммарной мощностью около 3 млн баррелей в сутки. Крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Motiva в Порт-Артуре сократил нефтепереработку до 60% своей мощности.



Нефть ведёт себя парадоксально - цены не растут даже на фоне сокращения добычи в нескольких странах одновременно. Помимо падения добычи из-за урагана в США, в Ливии был объявлен форс-мажор на месторождениях Эль-Филь, Хамада и Эш-Шарара из-за нападений боевиков. Упали экспортные поставки из Венесуэлы. Объединённые Арабские Эмираты и Нигерия также объявили о сокращении экспорта нефти.



Однако в конце августа стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent лишь ненадолго выросла до $52.4 за баррель, а затем вновь упала до уровня $51.5 за баррель. Это произошло из-за опережающего роста котировок в середине августа. Сейчас этот эффект уже отыгран.



Среди главных тем выпуска - информация о том, что новая система налогообложения нефтяной отрасли может быть принята уже в 2017 году. Об этом заявил в конце августа заместитель министра энергетики Алексей Текслер. Ведомство рассчитывает на принятие осенью законопроекта о налоге на добавленный доход.



Налог на добавленный доход (НДД), в отличие от НДПИ, должен взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку. Минэнерго собирается запустить пилотный проект по введению НДД с 1 января 2018 года.



Активность по слияниям и поглощениям в добыче нефти и газа и нефтепереработке быстро восстанавливается после провального прошлого года. По данным бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M, по итогам первого полугодия 2017 года суммарная стоимость 11 транзакций M&A в отрасли составила $3.96 млрд, что в 5.3 раза больше, чем за весь прошлый год ($750.6 млн).



А уже в августе "Роснефть" закрыла новую масштабную сделку - покупку 49% индийской Essar Oil. Одновременно о закрытии сделки по приобретению 49.13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят трейдер Trafigura и российская инвестгруппа UCP. В рамках соглашения Роснефть приобрела нефтеперерабатывающий завод в г. Вадинар (штат Гуджарат) мощностью 20 млн т в год, глубоководный порт, электростанцию и более 3.5 тыс. заправочных станций по всей Индии.



Общий объём сделки составит около $12.9 млрд. Точная сумма будет зависеть от величины чистого долга и чистого оборотного капитала Essar и пока не объявлена.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1238.



"AK&M" от 30.08.2017