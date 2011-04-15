Дайджест газеты "Коммерсант" от 31 августа 2017 года



ХАКЕРЫ БУДУТ БИТЬ ПО ТОЧКАМ

ЭКСПЕРТЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ РУНЕТА



Законопроект Минкомсвязи об инфраструктуре рунета может вместо обеспечения его устойчивости повлечь диаметрально противоположные последствия, считают члены экспертного совета при правительстве РФ. В частности, негативно повлиять на безопасность могут требования по обязательному использованию точек обмена трафиком. Это создаст условия для кибератак на всю экосистему рунета, согласны участники рынка.





ЦБ ПЕРЕВОДИТ ЗВОНКИ НА СЕБЯ

ОН САМ НАКАЖЕТ БАНКИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ



Банк России встал на сторону кредиторов в вопросе их ответственности за жесткое обращение с должниками. Сейчас Федеральная служба судебных приставов (ФССП) штрафует банки и микрофинансовые организации (МФО) наравне с коллекторами, например, за слишком частые звонки гражданам. В ЦБ же намерены сами оценивать поведение поднадзорных ему организаций. В результате банкиры могут, по сути, оказаться выше закона, призванного облегчить жизнь должников, а ЦБ - ввязаться в административную войну с ФССП.





КАПВЛОЖЕНИЯ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РОСТА



Подробная статистика Росстата о вложениях компаний в нефинансовые активы в первом полугодии 2017 года дает дополнительные объяснения их резкому подскоку на 4,3% во втором квартале в годовом выражении. Помимо эффекта низкой базы, влияния крупных инфраструктурных строек и одноразовых госстимулов для производителей машин и оборудования (см. "Ъ" от 28 августа), росту инвестиций явно способствовало холодное лето. Так, инвестиции в добычу нефти и газа в первом полугодии (на фоне ограничений экспорта, принятых РФ в ОПЕК) снизились на 1,2%, тогда как в добычу угля выросли на 27,4%, а в производство и распределение газа - на 31%.





ФТС РАЗВЕЛА БИЗНЕС ПО КАБИНЕТАМ

В СЛУЖБЕ ОБСУДИЛИ УСПЕХИ АВТОМАТИЗАЦИИ



Федеральная таможенная служба (ФТС) вчера отчиталась перед представителями бизнеса о первых шагах проводимой службой реформы администрирования. Речь шла о сервисах, упрощающих предоставление таможне разрешительных документов, таких как "личный кабинет" участника ВЭД. Впрочем, пока автоматизация обмена данными между ведомствами не спасает предпринимателей от дополнительных проверок. Среди особо проблемных была названа ситуация с валютным контролем при экспортно-импортных сделках.





ДОРОЖНЫЕ ШТРАФЫ СДАЮТСЯ В КОНЦЕССИЮ

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ОПРОБУЮТ НА ДОРОГЕ НОВУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ



К концу года количество дорожных камер в Московской области достигнет 1,4 тыс.- их станет почти втрое больше, чем сейчас. Такие амбициозные цели подмосковное правительство ставит в рамках концессионного соглашения с компанией "МВС Груп", которая после установки комплексов будет получать с каждого выписанного и оплаченного штрафа 233 руб. В компании, выяснил "Ъ", не так давно сменились собственники: совладельцем стала структура, связанная с нынешним владельцем "Максимы телеком" Сергеем Асланяном и крупной управляющей компанией "Трансфингруп".





ЦЕНУ МОЩНОСТИ ВОЗЬМУТ НЕ С ПОТОЛКА

ДОХОДЫ ЭНЕРГЕТИКОВ МОГУТ СТАТЬ НЕОГРАНИЧЕННЫМИ



Как выяснил "Ъ", уже этой осенью конкурентный отбор мощности на 2021 год может пройти без потолка цены, соответствующее постановление правительства практически готово. Эта мера сработает при дефиците генерации, что, по мнению регуляторов и участников рынка, может произойти только в Сибири. Энергетики не ждут существенного роста цен, но потребители уверены, что при отмене price cap нагрузка на них может увеличиться на 20 млрд руб.





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"AK&M" от 31.08.2017