Ростелеком прекращает участие в Интмашсервисе

Совет директоров ПАО "Ростелеком" принял решение прекратить участие в ООО "Интмашсервис" путём его ликвидации. Об этом говорится в сообщении ПАО.



Ростелеком является единственным участником общества.

Также совет директоров одобрил договор с ООО "Мобител" о внесении (на безвозмездной и безвозвратной основе) вкладов в имущество Ростелекома в размере 5 млрд руб. в целях финансирования и поддержания деятельности ПАО. Вклады в имущество Ростелекома могут быть внесены Мобителом в срок до 31 декабря 2020 года.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4.45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 39% до 5.934 млрд руб. с 4.259 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 145.602 млрд руб. со 144.258 млрд руб., операционная прибыль - на 15% до 19.396 млрд руб. с 16.773 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 42% до 8.601 млрд руб. с 6.051 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"