Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на фоне резкого похолодания. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания о ходе уборочных работ и ситуации на рынке зерна, которое провёл министр сельского хозяйства Александр Ткачёв.



А.Ткачёв отметил, что ресурсы внутреннего зернового рынка достаточны для удовлетворения спроса, как на пищевые цели, так и на кормовые цели и семена. Рынок зерна характеризуется также высоким экспортным потенциалом. "В текущем году мы сможем полностью обеспечить растущие потребности в продовольственном и фуражном зерне на внутреннем рынке, а также обеспечить экспортные поставки", - сказал А.Ткачёв, цитируемый в сообщении, и дополнил, что "экспорт пшеницы с начала сезона вырос на 11% и превысил 5 млн т".



По оперативным данным ФТС России, на 30 августа в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном году экспортировано 6.9 млн т зерна, что на 298% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (5.4 млн т). Экспорт пшеницы с начала сезона составил 5 млн т, что на 11.3% выше уровня 2016/2017 сельскохозяйственного года (4.5 млн т), ячменя - 1.4 млн т, что на 71% выше уровня 2016/2017, кукурузы - 502 тыс. т, что в 12 раз превышает уровень прошлого сезона (43 тыс. т), прочих культур - 42 тыс. т, что на 31.3% выше уровня прошлого сезона (32 тыс. т).



Ранее министр отмечал, что полученный в текущем году урожай пшеницы будет востребован на мировом рынке и по итогам сезона 2017/2018 превысит результаты прошлого сельхозгода (сезон 2016/2017 - 35.5 млн т зерновых, в том числе 27.1 млн т пшеницы).



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев, слова которого также приводятся в сообщении, отметил, что в ряде регионов Центральной России, Поволжья и Урала отмечается резкое похолодание, синоптики прогнозируют дождливую погоду, что может привести к снижению урожайности сельхозкультур и возникновению трудностей с уборкой урожая. "На 29 августа собрано более 92 млн т зерновых в первоначально оприходованном весе, то есть после доработки собранный объем зерна сократится до 84 млн т. С учетом погодных условий Минсельхоз России сохраняет консервативный прогноз по сбору зерновых в объеме 110 млн т в 2017 году", - сообщил директор профильного департамента.



В ходе совещания участники обсудили последствия неблагоприятных погодных условий (весенние заморозки, засуха, наводнение, переувлажнение), которые произошли в текущем году в 16-ти субъектах Российской Федерации: Забайкальский край и Приморский край, Республики Мордовия, Крым, Башкортостан, Карачаево-Черкесская, Бурятия, Тыва, Ингушетия, Саха (Якутия) и Чувашская, а также Костромская, Тюменская, Челябинская, Курская и Архангельская области.



В 2017 году в 16-ти регионах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, из них 12 регионов (Забайкальский край, Республики Крым, Башкортостан, Тыва, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Тюменская, Челябинская, Курская, Костромская и Архангельская области) представили в Минсельхоз России документы, обосновывающие причинённый ущерб, для проведения экспертной оценки.



По документам, представленным органами управления АПК регионов, от чрезвычайных ситуаций пострадало 673 сельхозпроизводителя, заявленная площадь гибели сельхозкультур составила 188.8 тыс. га, ущерб по прямым затратам - 2 млрд руб.



По состоянию на 29 августа экспертная оценка представленных документов проведена по четырём регионам: Республика Мордовия, Тюменская, Челябинская и Курская области. По результатам экспертной оценки пострадавшими признано 90 хозяйств, площадь гибели сельхозкультур составила 45.9 тыс. га (0.6% от всей посевной по России), ущерб по прямым затратам - 433.9 млн руб.



"AK&M" от 31.08.2017