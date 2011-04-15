Суд признал реорганизацию Башнефти в 2014 году способом вывода активов

Арбитражный суд Башкирии в вердикте по иску Роснефти признал действия АФК "Система" по реорганизации компании "Башнефть" способом неправомерного вывода активов. Об этом сообщает телеканал RT.



"Суд полагает, что принятое ответчиками решение о реорганизации представляет собой способ вывода активов из Башнефти, поскольку условия реорганизации, в результате которой Башнефти были причинены убытки, определены по усмотрению ответчиков. Само проведение реорганизации в течение января—мая 2014 года, непосредственно перед истребованием акций в судебном порядке в ноябре 2014 года, указывает на намерение ответчиков использовать корпоративную процедуру реорганизации прежде всего для неправомерного вывода активов контролируемого общества", — сообщается в опубликованном решении суда по иску Роснефти.



Роснефть, которая в 2016 году приобрела 50.1% акций Башнефти, с своём иске указывала, что структуры Евтушенкова, не являясь законными владельцами компании и осознавая риски истребования акций в пользу законного владельца, которым являются власти Башкирии, под видом реорганизации выводили из Башнефти активы и денежные средства. Суд счёл эти доводы истцов подтверждёнными и правомерными.



В решении суда указано, что АФК "Система" располагала возможностями устранить перекрёстную схему владения акциями, но не обосновала целесообразность действий, совершённых в отношении активов Башнефти.



Президент АФК "Система" Михаил Шамолин заявил, что корпорация будет отстаивать свои интересы в споре с Роснефтью всеми способами — вплоть до обращения в Верховный суд.



В мае компания "Роснефть" подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать с АФК "Система" и "Система-Инвест" 106.6 млрд руб. убытков, которые компания "Башнефть" понесла в результате реорганизации в 2014 году. Позднее сумма исковых требований с учётом разницы курсов валют была увеличена до 170.6 млрд руб. Впоследствии к иску присоединилась Башкирия, владеющая пакетом "25% + 1 акция" "Башнефти".



ПАО АНК "Башнефть" (ИНН 0274051582) является головным предприятием группы башкирского топливно-энергетического комплекса. Компания осуществляет добычу нефти на территории Республики Башкортостан, регионов Западной Сибири и Оренбургской области. Доказанные запасы на начало 2014 года по международной классификации PRMS составили 2.045 млрд баррелей. Башнефть в 2015 году увеличила добычу нефти на 11.9% до 19.919 млн т.



Чистая прибыль Башнефти за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 33.6% до 34.034 млрд руб. с 51.28 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 6.5% составив 435 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 15% до 34.652 млрд руб. с 40.837 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка снизилась в 1.2 раза до 350.51 млрд руб. с 399.561 млрд руб. Валовая прибыль упала до 119.236 млрд руб. со 158.547 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"