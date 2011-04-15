Ингосстрах подсчитал расходы на медицину для детей

Эксперты аналитического центра СПАО "Ингосстрах" подсчитали, что за 18 лет жизни ребенка медицинские расходы составляют в среднем более 800 тыс. руб. Исследование проводилось на текущей широкой клиентской базе страховой компании, говорится в сообщении Ингосстраха.



По полисам ДМС в первый год жизни ребенок получает медицинских услуг на сумму около 110 тыс. руб. В последующие 18 лет жизни ребенку требуется более 700 тыс. руб. на медицинские расходы в текущих рыночных ценах. Интересное наблюдение – на здоровье мальчика тратится на 11% больше, чем на здоровье девочки. Статистика показывает, что чаще всего приобретаются полисы, включающие поликлинические программы, чуть реже – программы со стоматологией и госпитализацией. Около половины детских полисов приобретаются для детей в возрасте от 0 до 4 лет. Каждый пятый полис – для новорождённого до 1 года.



У детей, в отличие от взрослых, доля стоимости услуг поликлиники от суммы, потраченной на медицину, в целом выше и составляет 83%. Доли стоимости услуг стоматологии и стационара составляют 6% и 7% соответственно. Взрослые же в относительном выражении меньше тратятся на услуги поликлиники – 71%, но чаще платят за стоматологию – 15% и услуги стационара – 11%.



"С возрастом дети реже пользуются услугами медицины. Пиковые с точки зрения потребления медицинских услуг периоды жизни ребенка – до 1.5 лет и 6 лет. Далее обращение за медицинскими услугами идёт на спад. Дети реже нуждаются в походах к врачу, соответственно, расходы снижаются. Глобальный минимум затрат на медицину для человека в целом достигается в возрасте 18-20 лет", – отметил бизнес-аналитик Ингосстраха Александр Павлов.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 31.08.2017