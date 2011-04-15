ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи Litasco

ЛУКОЙЛ изучает возможность продать свое трейдинговое подразделение - швейцарскую фирму Litasco, поскольку последний раунд санкций США против России затруднит для нее привлечение финансирования. Об этом Рейтер сообщили источники на рынке.



"Одна из причин продажи - (новые) санкции. Продажа также позволит перенаправить большой объем оборотного капитала из трейдинга в направлении добычных проектов в России (ЛУКОЙЛа)", - сказал Рейтер высокопоставленный источник в отрасли на условиях анонимности, поскольку не уполномочен обсуждать продажу открыто.



Продажа Litasco может состояться ближе к концу текущего года и будет первой среди рассматриваемой реализации других зарубежных активов, что позволит ЛУКОЙЛу сфокусироваться на разработке месторождений в России, сказал источник в российской нефтяной отрасли.



Второй источник подтвердил планы Лукойла продать Litasco. “В итоге Litasco должен превратиться в такой Vitol или Trafigura - в независимого международного трейдера”, - сказал источник.



Litasco - один из давних и наиболее успешных международных трейдеров российским сырьем. Основанный в 2000 году, Litasco фокусируется на продаже на международном рынке нефти и нефтепродуктов Лукойла, а также снабжает сырьем его европейские НПЗ, зарабатывая на трейдинге.



Litasco продавал 3.2 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки в 2016 году, конкурируя по объемам с такими международными трейдерами, как Mercuria и Gunvor, и уступая только трем крупнейшим трейдерам - Vitol, Glencore и Trafigura.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"