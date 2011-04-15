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31/08/2017
14:24

Чистая прибыль АЛРОСА в первом полугодии по МСФО упала на 46% до 48.9 млрд руб.

Чистая прибыль АЛРОСА в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Об этом свидетельствует сообщение компании.

Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.

Снижение финансовых показателей по итогам первого полугодия 2017 года по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года обусловлено рыночными и макроэкономическими факторами: укреплением курса рубля по отношению к доллару США на 18%, а также снижением средней цены реализованных алмазов на 15% в I полугодии в результате изменения ассортимента.

АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" за 2016 год по МСФО выросла в четыре раза до 133.5 млрд руб. Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317.1 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176.4 млрд руб.



"AK&M" от 31.08.2017
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