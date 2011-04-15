Almonty договорилась о конвертации облигаций и процентов в акции

Almonty Industries Inc. заключила соглашение со своим акционером и кредитором Deutsche Rohstoff AG (DRAG) о конвертации обеспеченных конвертируемых облигаций на 4 млн канадских долларов, срок выплаты по которым наступает 15 сентября 2017 года, в обыкновенные акции Almonty. Об этом сообщает Business Wire.



Стоимость обыкновенных акций в рамках конвертации установлена равной $0.60 за штуку, что существенно превышает текущие рыночные котировки.



Almonty и DRAG также договорились об урегулировании вопроса с выплатой процентов по облигациям, сумма которых составляла на 18 августа $326 тыс. Эта сумма также будет покрыта новыми обыкновенными акциями исходя из средневзвешенной стоимости обыкновенных акций на бирже TSX Venture Exchange за предшествующий 15-дневный торговый период.



Сделка по конвертации подлежит одобрению биржей TSX Venture Exchange.



Основным видом деятельности канадской компании Almonty Industries Inc. является добыча, переработка и транспортировка вольфрамового концентрата на ряде активов в Европе, Азии и Австралии.





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