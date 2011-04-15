Объём собранных страховщиками премий в первом полугодии увеличился на 9.5% до 646 млрд руб.

Объём собранных страховщиками премий в первом полугодии 2017 года увеличился на 9.5% до 646 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Единственным значимым драйвером роста остаётся страхование жизни, которое обеспечило 93.3% совокупного роста страхового рынка. Взносы в этом сегменте выросли на 60% до 141.2 млрд руб. Такая динамика связана с ростом вовлечённости населения в инвестиционное страхование жизни на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам.



В результате по итогам первого полугодия страхование жизни значительно укрепило свои позиции на рынке, заняв первое место по объёму премий (доля рынка составила 21.9%) и сместив с него лидировавшее долгое время ОСАГО (без учёта традиционных сезонных всплесков доли добровольного медицинского страхования в первых кварталах года).



Среди основных видов страхования, помимо страхования жизни, положительную динамику продемонстрировало лишь ДМС (за первое полугодие 2017 года прирост взносов составил 7.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом сокращение премий произошло в автостраховании: на 6.6% снизились взносы по страхованию средств наземного транспорта и на 4% - по ОСАГО.



Спрос на услуги страховщиков вырос, причём динамика количества заключенных за первое полугодие 2017 года договоров опередила темпы увеличения взносов и составила 25.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (всего было заключено 88.5 млн договоров). Это связано с увеличением количества договоров по видам страхования с невысокими средними премиями. При этом выросло количество договоров как с физическими лицами (+24.1%), так и с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (+39.8%).



Выплаты по договорам страхования по итогам первого полугодия 2017 года выросли на 12% до 274.3 млрд руб.





"AK&M" от 31.08.2017