"Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС" выкупит у ГК "Автодор" 51% "Дорожно-инвестиционной компании" за 330 млн руб.

Совет директоров государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Автодор) 26 августа принял решение прекратить участие общества в ООО "Дорожно-инвестиционная компания" (ДИК) путём продажи доли в его уставном капитале в пользу ООО "Анас Интернэшнл Энтерпрайз РУС". Об этом говорится в сообщении Автодора.



К продаже планируется 51% акций ДИК за 330 млн руб. Эти средства будут направлены компанией на финансирование проектов, реализуемых по модели корпоративного ГЧП с участием специального проектного центра (дочернего общества Автодора, созданного для управления линейкой таких проектов).



Совет также рекомендовал кандидатуру председателя совета директоров ДИК О.Еремеева для избрания на должность независимого директора - председателя совета директоров ДИК после совершения сделки.



Кроме того, совет освободил А.Орловского от должности члена правления госкомпании.



Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Автодор, ИНН 7717151380) создана 17 июля 2009 года для развития сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог и их бесплатных дублёров, поддержания этих дорог в надлежащем состоянии, увеличения их пропускной способности, развития объектов дорожного сервиса.



Чистая прибыль ГК "Автодор" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 79 млн руб. против убытка в 33 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 67.21% до 306 млн руб. со 183 млн руб., убыток от операционной деятельности снизился на 33.85% до 256 млн руб. с 387 млн руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 6.06 раза до 200 млн руб. с 33 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ГК "Автодор" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 2.57 раза до 108.133 млн руб. с 278.404 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 7.04% до 77.702 млн руб. с 72.591 млн руб., убыток от продаж - на 48.09% до 179.982 млн руб. со 121.537 млн руб., прибыль до налогообложения снизилась на 49.2% до 200.657 млн руб. с 395.03 млн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"