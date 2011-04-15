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31/08/2017
15:12

Инфляционные ожидания населения в августе снизились до исторического минимума, ЦБ

Поступление на рынок более дешевых овощей и фруктов нового урожая и замедление инфляции в целом способствовали снижению инфляционных ожиданий населения в августе 2017 года. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на опрос "инФОМа", проведенного по заказу ЦБ.

Сохраняется тенденция к уменьшению оценок наблюдаемой инфляции, сформировавшаяся с середины 2016 года. Тем не менее значения ожидаемой и наблюдаемой респондентами инфляции превосходят величину показателя, фиксируемую Росстатом. Закрепление инфляции вблизи целевого уровня (4%) в условиях сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных ожиданий, подчеркивается в сообщении.

Снижение инфляции привело к улучшению потребительских настроений населения. В августе респонденты более позитивно оценивали изменения своего материального положения за год. На этом фоне опрошенные реже говорили о необходимости экономить на повседневных расходах. Среди товаров, на которых стали меньше экономить, чаще всего назывались мясо и птица, сыр и колбасы, одежда и обувь, рыба и морепродукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия, услуги кафе и ресторанов.

Улучшение материального положения повлияло и на ситуацию со сбережениями. Доля респондентов, которым удалось что-то отложить за последний месяц, после значительного снижения вернулась к уровню середины 2014 года, когда этот вопрос только начал задаваться.


"AK&M" от 31.08.2017
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