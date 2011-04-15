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31/08/2017
17:28

Еврохим увеличит объем привлекаемого кредита JPMorgan Chase до $125 млн

EuroChem Group AG увеличит объем привлекаемого кредита JPMorgan Chase до $125 млн с ранее утвержденной суммы в $75 млн. Об этом сообщается в материалах Еврохима.

"Поручить генеральному директору обеспечить финализацию и подписание от имени общества сделки. Срок, в течение которого действительно настоящее решение, составляет один год с даты его принятия", - говорится в материалах.

Кредитное соглашение между EuroChem Group AG и JPMorgan Chase было подписано 29 апреля 2016 года. Гарантами по кредиту выступили АО "Ковдорский ГОК", АО "Невинномысский Азот" и АО "НАК "Азот", входящие в группу "Еврохим".

МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.

"AK&M" от 31.08.2017
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