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31/08/2017
17:27

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году в базовом сценарии до 2.1%

Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году в базовом сценарии до 2.1%, в 2018-20 годах - до 2.1-2.3%. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на уточненный Прогноз социально-экономического развития до 2020 года

"Устойчивый рост, о котором мы говорили, продолжается, он начался в середине 2016 года. Это уже видно и по показателям годового роста ВВП. Во II квартале рост ВВП составил 2.5%. Июльские значение выглядят слабее. Замедление темпов роста до 1.5% во многом связано с временными факторами и с воздействием крепкого курса рубля, который был в начале 2017 года. Под временными факторами имеется в виду динамика сельского хозяйства, что связано с холодной погодой весной и в начале лета и смещением урожая. Так, июльские показатели по сельскому хозяйству примерно на 3% ниже уровня прошлого года. Тем не менее, ожидается, что урожай в этом году окажется не хуже прошлого года. Это означает, что в августе-сентябре мы увидим гораздо более позитивную динамику по выпуску в сельском хозяйстве, и этот фактор начнет играть в другую сторону в эти месяцы", - пояснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя уточненный прогноз.


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