Sistema Asia Fund собирается увеличить размер фонда инвестиций

Sistema Asia Fund (SAF), венчурный фонд, принадлежащий ПАО АФК "Система", намеревается увеличить размер фонда инвестций с $50 млн до $120 млн за счёт расширения круга привлекаемых инвесторов. Об этом сообщает Business Standard.



Этот шаг позволит фонду увеличить размер инвестиций в рамках инвестиционных раундов серии "B" в Индии, отмечает Дхрув Капур, управляющий директор компании Insitel Services, выступающий советником фонда.



Фонд SAF, учреждённый в Сингапуре, подал заявку на получение лицензии на привлечение сторонних партнёров с ограниченной ответственностью. Речь идёт о крупных инвесторах, таких как пенсионные фонды и крупные компании, управляющие семейным капиталом, вкладывающих средства в фонды прямых инвестиций.



В настоящее время фонд выделяет по $2-5 млн на участие в инвестиционных раундах серии "B". "Для устойчивого развития фонду требуются надлежащие размерные показатели. Уровень в $120 млн обеспечит нам необходимый ресурс для совершаемых нами сделок", - подчеркнул Дхрув Капур.



Ранее фонд инвестировал в пять стартапов: Seclore (разработчик системы управления цифровыми правами предприятия, май 2016 года, всего привлечено в проект $12 млн), Qwikcilver (поставщик корпоративного облачного ПО в секторе подарочных карт и программ лояльности (июль 2016 года, общая сумма привлечённых средств 10 млн), Wooplr (мобильная платформа в сегменте модных товаров и социальной коммерции, февраль 2017 года, общие вложения в стартап составили $8 млн), Licious (развивает интегрированную онлайн-систему сбыта мясной продукции, март 2017 года, всего привлечено $10 млн), Mobikon (платформа в сегменте модных товаров и социальной коммерции, август 2017 года). Партнёрами фонда по инвестиционным раундам выступали, в том числе, Helion Advisors, Amazon, Accel, Mayfield.



Фонд в первую очередь заинтересован в инвестиционных раундах серии "B" на индийском рынке, но не исключает участия в других раундах финансирования стартапов ("A" или "C"), в том числе и в других странах Юго-Восточной Азии.



Группа "Система" развивает бизнес в различных сегментах рынка: телекоммункации, инженерная инфраструктура, розничная торговля, высокие технологии, целлюлозно-бумажная промышленность, фармацевтика, здравоохранение, железнодорожные перевозки, сельское хозяйство, финансы, СМИ и туризм. Консолидированная выручка группы достигает $12 млрд. С 2008 года АФК "Система" инвестировала в активы на территории Индии свыше $4 млрд, преимущественно в телекоммуникационной отрасли.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"