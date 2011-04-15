Совет директоров Роснефти утвердил промежуточные дивиденды в размере 3.83 руб. на акцию

Совет директоров Роснефти рекомендовал внеочередному собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды в размере 3.83 руб. на акцию. Об этом сообщается в материалах компании.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, утверждено 10 октября 2017 года.



Дивиденды номинальным держателям акций будут выплачены не позднее 24 октября 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 15 ноября 2017 года.



Таким образом, на промежуточные дивиденды будет направлено 40.6 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2017 года.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.





"AK&M" от 31.08.2017