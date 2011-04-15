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31/08/2017
18:33

Доллар в 2018 году будет стоить 64.7 руб., Минэкономразвития

Среднегодовой курс рубля в 2018 году составит 64.7 руб. за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 69.8 руб. за доллар. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на уточненный Прогноз социально-экономического развития до 2020 года

В 2019 году рубль ослабеет до 66.9 руб. за доллар вместо 71.2 руб. за доллар, в 2020 году - до 68 руб. за доллар вместо 72.7 руб. за доллар, заложенных в предыдущем варианте прогноза.

"Текущий курс мы оцениваем как очень близкий к фундаментальному и не ожидаем кардинального изменения курса в ближайшие кварталы. Мы ожидаем некоторого ослабления руб. буквально на 1-2 руб. к текущему уровня до конца этого года, что будет связано с продолжающимся восстановлением внутреннего спроса и дальнейшим ростом импорта, который немножко будет поддавливать валютный курс. Но опять же - серьезных изменений обменного курса мы не ожидаем", пояснил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, представляя уточненный прогноз.


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