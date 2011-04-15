Дайджест газеты "Ведомости" от 20 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 декабря 2017 года.





ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ ПРИДЕТ В КИНО ЗА 3%



Владимир Мединский предлагает кинотеатрам отдавать государству 3% сборов от билетов - на финансирование российского кино.



Кинотеатры должны перечислять в государственный Фонд кино 3% выручки от билетов, эти средства станут дополнительным источником финансирования отечественного кино, заявил на заседании правительственного совета по кино министр культуры Владимир Мединский.



Поправку, регламентирующую новый сбор, Минкульт вынесет на общественное обсуждение в ближайшее время, предупредил министр. "Кинотеатры в целом эту меру поддерживают, все крупнейшие киносети считают ее разумной", - заявил Мединский, к повышению цен на билеты в кино это не приведет. Министерству культуры не нравится, что в отечественном прокате доминирует голливудское кино: в 2016 г. на него пришло более 80% зрителей кинотеатров.





ЗАРАБОТАТЬ НА СЕБЕ



Концепция закона о больших данных предлагает платить гражданам за использование их данных.



В начале июня Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) сообщил, что разработает законопроект о регулировании больших данных. Целей было две: урегулировать их оборот и обработку; создать рынок больших данных. ФРИИ собирался советоваться с бизнесом - "Яндексом", МТС, "Мегафоном". Теперь концепция готова, "Ведомости" ознакомились с копией документа.



Фонд предлагает включить в закон о персональных данных специальные компании-посредники, которые бы точно знали, какой оператор хранит нужные бизнесу данные пользователей, но самими данными не располагает. По запросу бизнеса посредник подберет подходящий по профилю набор данных, удостоверится, что пользователь согласен на их обработку, и даст компании ссылку на массив данных. Покупатель заберет данные у оператора и заплатит ему, а посредник получает комиссию от сделки.





БАНАНЫ В ОПАСНОСТИ



Самый популярный из сорт бананов - кавендиш - рискует исчезнуть.

Бананы - одни из самых популярных фруктов. США ежегодно импортируют бананы на $2,3 млрд. Сегодня в мире насчитывается 1500 сортов съедобных и диких бананов. У некоторых своеобразный вкус и вид: одни - плоские, другие - красные, есть с семенами размером с горох, пушистые, с тонкими шкурками, скороспелые. Самый популярный из них - кавендиш: его можно найти в любом супермаркете и он под угрозой исчезновения из-за опасного грибкового заболевания, которое распространяется по планете и планомерно убивает растения. Дело в том, что у этого сорта нет семян: растение размножается вегетативно, поэтому неустойчиво к болезни. Грибок уже поразил более 30% азиатских и австралийских банановых плантаций и пробрался в Африку и на Ближний Восток. Если он доберется до Латинской Америки и Карибских островов, где выращивается 85% мирового экспорта бананов, то промышленность потеряет миллиарды долларов. Грибок также поражает и менее известные сорта.





IPHONE УСТАНОВИЛ ДВОЙНОЙ РЕКОРД



Совокупные продажи в России двух новинок Apple - iPhone X и iPhone 8 в ноябре превысили 130 000 шт. Почти одновременный дебют флагманов не повредил спросу, говорят эксперты.



В ноябре продажи флагманской модели iPhone X составили 65 000 шт., рассказали "Ведомостям" сотрудник одной из розничных сетей и близкий к компании - партнеру нескольких ритейлеров электроники человек. По оценке сотрудника другой розничной сети, ноябрьские продажи iPhone X были даже чуть выше - примерно 69 000 аппаратов.



Продажи iPhone X начались 3 ноября. Россия впервые вошла в список стран первой волны, где продажи iPhone стартуют раньше, чем в других. X - самая дорогая модель iPhone. В этом году Apple впервые выпустила на рынок две флагманские модели почти одновременно.





ХАКЕРЫ ВЗЯЛИ В "ГЛОБЭКСЕ" $1 МЛН



ВЭБу не везет с банком "Глобэкс": пока у него не получается сбыть с рук оздоровленную "дочку", та стала жертвой хакерской атаки и потеряла $1 млн.



Компьютерные системы одного из российских банков в пятницу были взломаны, в результате чего у него были похищены средства и выведены за границу через международную систему передачи финансовых сообщений SWIFT, сообщила во вторник газета "Коммерсантъ". Жертвой хакерской атаки оказался дочерний банк ВЭБа - "Глобэкс", об этом "Ведомостям" рассказали четыре контрагента банка и человек, близкий к ВЭБу. Хакеры вывели сумму, эквивалентную $1 млн, уточнили два собеседника "Ведомостей"."Была попытка атаки на прошлой неделе", - подтвердил президент Глобэксбанка Валерий Овсянников, подчеркнув, что "средства клиентов не пострадали". Пострадал ли сам банк, он не сообщил. Представители ВЭБа и Центробанка на вопросы не ответили.





"ПРИ КАКОМ КЛИМАТЕ ТВОЙ БИЗНЕС ИДЕТ, ТОТ И ПОДХОДЯЩИЙ"



Президент Ассоциации гольфа России, совладелец гольф-клуба рассказал об этом спорте в России.



Виктор Христенко доказывает, почему гольф - "самый-самый" вид спорта и объясняет, почему он способен приносить деньги даже в России Виктор Христенко "заболел" гольфом пять лет назад, еще будучи чиновником. В 2015 г. Христенко был избран президентом Ассоциации гольфа России в 2015 г., и сегодня это его основная работа: популяризировать гольф как спорт и генерировать идеи, чтобы гольф-клубы в России начали зарабатывать деньги. Ради последнего инвесторы некоторых клубов зовут Христенко в управляющие и даже готовы делиться с ним долей в проектах.





МОЖЕТ ЛИ РОБОТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ



Так будут ли роботы управлять людьми? И если да, то какие?

Станет ли следующим президентом робот? Тут нет ни шутки, ни намека.



Несколько недель назад по интернету вихрем пролетела новость о новозеландском боте-политике SAM. Это система на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая общается с пользователями на общественно-политические вопросы. SAM способен самосовершенствоваться и с каждым днем все лучше разбирается в политической ситуации и настроениях электората, оставаясь беспристрастным. Одновременно он ничего не забывает. Эти качества по замыслу создателей должны позволить роботу SAM занять в 2020 г. государственную должность.



О перспективах роботов читайте в статье руководителя Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и ИИ Андрея Незнамова.





БИТКОЙН СТАНЕТ ВАЛЮТОЙ ДЛЯ "БОТАНОВ"



Биткойн плохо подходит в качестве средства платежа. Когда ажиотаж спадет, он снова станет нишевым активом.



Широкой общественности неудобно использовать самую популярную криптовалюту для платежей, пишут аналитики ING. Скорее всего, в долгосрочной перспективе биткойн снова станет нишевым продуктом для группы энтузиастов - "ботанов в области технологий, людей, озабоченных анонимностью и боящихся (гипер)инфляции традиционных валют, тех, кто хочет проводить операции в обход центробанков по идеологическим или преступным соображениям". Именно то, что сторонники биткойна считают его главными плюсами, может помешать его введению в повседневный оборот.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.12.2017