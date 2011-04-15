Повтор! Уровень безработицы в России в ноябре не изменился и составил 5.1%

Количество безработных в России в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 0.7% до 3.887 млн, в годовом исчислении уменьшилось на 5.5%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 5.1%.



В сентябре данный показатель равнялся 5%, августе - 4.9%, в июле и июне - 5.1%.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.7 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 76.4 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.





"AK&M" от 19.12.2017