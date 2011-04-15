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20/12/2017
11:57

Китайская ZPEC может приобрести долю в Чонском проекте "Газпром нефти"

Китайская нефтесервисная компания ZPEC может стать акционером нефтедобывающего проекта Газпромнефти в Восточной Сибири - Чонского. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники в российской компании.

"Нефтесервисная ZPEC хочет стать акционером в нашем апстрим (разведка и добыча) проекте”, - сказал Рейтер источник в Газпромнефти. Второй источник подтвердил интерес ZPEC к Чоне. Источники не назвали размера доли, которую китайская компания хочет купить в этом проекте.

В октябре замглавы Газпромнефти Вадим Яковлев в интервью Рейтер выражал надежду создать российско-китайское СП для разработки Чоны до конца 2017 года. Ранее "Газпром нефть" рассчитывала начать добычу нефти на Чоне в 2020 году. Яковлев не уточнял название компаний, но сообщил, что китайским партнёрам предлагается до 49% проекта.

Ранее участием в Чонском проекте интересовались японская JOGMEC и китайская CEFC.

Участки Чонской группы расположены на границе Иркутской области и республики Саха (Якутия) в 100 км от трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Общие запасы углеводородов в Чонском месторождении, которое находится на границе Иркутской области и Якутии, оценивается в 210 млн т нефти и 270 млрд куб. м газа.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.

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