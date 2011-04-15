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20/12/2017
11:34

Д.Медведев подписал постановление о расширении ТОР "Камчатка"

Премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

В соответствии с документом, который размещён на сайте Правительства, ТОР будет расширен на 14 кадастровых кварталов и 27 земельных участков. На этих участках планируется реализовать проекты по строительству комплекса для хранения и складирования нефтепродуктов, организации комплекса производства бетона и железобетонных изделий, строительству флотационной обогатительной фабрики для глубокой переработки полезных ископаемых (никелевая руда), строительству высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов и ряд других проектов.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что расширение позволит привлечь частные инвестиции в размере более 13.9 млрд руб. и создаст не менее 1.9 тыс. рабочих мест.


"AK&M" от 20.12.2017
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