Совет директоров Роснефти принял программу развития Самотлора

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" утвердил ключевые параметры программы развития Самотлорского месторождения. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



На данный момент суммарная добыча нефти на Самотлоре превышает 2.7 млрд т. На месторождении пробурено более 19 тыс. скважин. При этом обводненность добываемой продукции в настоящее время, составляет около 96%, что существенным образом сказывается на экономической эффективности инвестиций в добычу нефти.



В течение 2016-2017 годов Роснефть и правительство РФ детально прорабатывали дополнительные возможности развития Самотлорского месторождения. В результате, было принято согласованное решение, в соответствии с которым вводятся инвестиционные стимулы для Самотлора в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 млрд руб. сроком на 10 лет.



Совет директоров Роснефти закрепил обязательства компании пробурить в течение 2018-2027 годов более 2400 скважин, которые обеспечат дополнительную добычу нефти в объеме более 50 млн т нефти. В результате реализации расширенной программы развития Самотлора налоговые отчисления в бюджеты все уровней составят 1.7 трлн руб.



Российская Федерация при этом получит значительные доходы не только от увеличения добычи на месторождении уже в ближайшие годы, но и как контролирующий акционер Роснефти за счет роста капитализации и дополнительных дивидендных платежей.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 20.12.2017