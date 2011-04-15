Cовет директоров Роснефти утвердил план финансово-хозяйственной деятельности на 2018–2019 годы

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" утвердил план финансово-хозяйственной деятельности компании на 2018-2019 годы. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



План деятельности направлен на реализацию ключевых задач стратегии "Роснефть - 2022" с учётом синергетического эффекта от приобретённых в 2017 году активов, ввода в эксплуатацию новых высококлассных добывающих проектов на севере ЯНАО, Ванкорском кластере и Эвенкии, а также завершения строительства целого ряда высокоэффективных мощностей в рамках программы модернизации НПЗ компании.



План обеспечивает сбалансированность источников денежных средств для реализации инвестиционной программы, выполнения плановых погашений в рамках кредитного портфеля, выплаты дивидендов в соответствии с утверждённой дивидендной политикой компании. Производственная программа Роснефти также учитывает возможность маневрирования объёмами добычи в 2018 г. и задачи по оптимизации долговой нагрузки.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 20.12.2017