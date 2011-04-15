Совет директоров Роснефти одобрил стратегию "Роснефть-2022"

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" одобрил стратегию "Роснефть-2022", ориентированную на качественное изменение бизнеса компании за счёт внедрения передовых управленческих подходов, новых технологий и повышения отдачи существующих активов компании. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Стратегия предусматривает увеличение доходности бизнеса и отдачи от основных активов за счёт интенсификации их разработки, фокус на реализации ключевых проектов и изменение управленческой модели, что позволит ускоренно тиражировать новые технологии и перевести компанию на качественно новый уровень с учётом вызовов цифровой эпохи.



Компания намерена снижать удельные операционные затраты на 2-3% в год в сопоставимых условиях. Роснефть также намерена замещать не менее 100% добываемых жидких углеводородов. При этом целью будет ускоренное вовлечение запасов в разработку с сокращением сроков подготовки проектов, перевод ресурсов в запасы с учётом их рентабельности, повышение успешности поисково-разведочного бурения на суше Российской Федерации.



В рамках развития нефтяного бизнеса, планируется активная разработка ряда новых перспективных проектов (в их числе Ванкорский кластер, Эргинский кластер, Русское и Северо-Комсомольское месторождения) с доведением объёма добычи за счёт органического роста (интенсификации добычи) до 250 млн т к 2022 году. За счёт оптимизации капитальных затрат и процесса разработки месторождений на суше Российской Федерации в ближайшие пять лет планируется достичь 5%-ного роста среднего дебита новых скважин, на 10% снизить стоимость их строительства, существенно увеличить долю горизонтальных скважин.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 20.12.2017