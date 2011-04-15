S&P оставило рейтинг Промсвязьбанка в списке CreditWatch Negative

S&P Global Ratings 19 декабря 2017 года оставило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента российского ПАО "Промсвязьбанк" "B+" в списке CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с "негативными" ожиданиями"), куда он был помещён 3 ноября 2017 года. В то же время подтверждён краткосрочный кредитный рейтинг банка на уровне "B". Об этом говорится в сообщении агентства.



Центральный банк Российской Федерации 15 декабря 2017 года объявил о введении временной администрации в ПАО "Промсвязьбанк" для обеспечения кредитоспособности и поддержания ликвидности банка.



Банк России выразил готовность предоставить финансовую поддержку Промсвязьбанку и обеспечить непрерывность его операционной деятельности, а также объявил о решении не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка.



S&P полагает, что эти меры позволят сохранить финансовую стабильность банка в среднесрочной перспективе и снизить давление на его показатели кредитоспособности, вызванное негативным информационным фоном, требованиями регулятора и изменениями в составе управленческой команды, происходившими с июня 2017 года.



Агентство также считает, что поддержка со стороны Банка России в форме капитала позволит решить проблемы платёжеспособности банка, связанные с качеством его активов.



S&P планирует вывести рейтинги банка из списка CreditWatch в следующие три месяца, когда получит больше информации о плане его финансового оздоровления, оценке его кредитоспособности и ликвидности, а также устойчивости будущей бизнес-модели банка.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В."



Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за 11 месяцев 2017 года составила свыше 16 млрд руб.



"AK&M" от 20.12.2017