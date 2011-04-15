Севергрупп закрыла сделку по покупке компании "Ава-Петер", владеющей сетью клиник

ООО "Севергрупп" закрыло сделку по покупке компанию "Ава-Петер", владеющей сетью клиник. Об этом говорится в сообщении Севергрупп.



Глеб Михайлик, занимающий сейчас пост генерального директора "АВА-Петер", сохранит за собой эту должность.



Сумма сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что в результате сделки Севергрупп станет владельцем около 98% "Ава-Петер", выкупив доли у структур финского врача и предпринимателя Ральфа Ашорна, Международной финансовой корпорации (IFC) и генерального директора компании Глеба Михайлика. Г.Михайлик при этом сохранит 2% акций компании и продолжит управлять её деятельностью в роли генерального директора.



"АВА-Петер" работает на рынке частной медицины с 1996 года и является крупнейшей медицинской компанией на Северо-Западе России. Компания управляет 18 клиниками в Санкт-Петербурге, Вологде и Казани под брендами "Скандинавия" и "АВА-Петер", а также собственной аптечной сетью. При этом компания постоянно расширяет свое присутствие: так, в настоящее время идет строительство второй очереди Северной клиники в Санкт-Петербурге, которое планируется завершить в 2019 году. Персонал компании составляет около 2300 человек.



Севергрупп - основанная в 1993 году частная группа инвестиционных компаний, включающая в себя ЗАО "Севергрупп" и ООО "Капитал". Деятельность группы связана с осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением пакетами акций в интересах Алексея Мордашова. Целью группы является развитие существующих бизнесов и инвестирование в новые перспективные проекты.



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