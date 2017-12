"Амджен" и Фармстандарт локализуют производство в РФ

ООО "Амджен" и АО "Фармстандарт" анонсировали подписание соглашения о передаче технологии, производстве и коммерциализации препарата блинатумомаб на российском рынке. Об этом говорится в сообщении компаний.



В рамках данного соглашения компания "Амджен" остаётся владельцем регистрационного удостоверения, а Фармстандарт будет отвечать за продвижение препарата блинатумомаб на территории РФ. В рамках подписанного соглашения компания "Амджен" осуществит передачу компании "Фармстандарт" технологии полного цикла производства препарата блинатумомаб и упаковки готовой продукции.



Реализация совместного проекта с компанией "Амджен" будет осуществляться на площадке ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА", для этого у завода есть необходимые производственные возможности.



Блинатумомаб представляет собой инновационный препарат иммунной терапии для лечения пациентов с пре-В-клеточным отрицательным по филадельфийской хромосоме рецидивирующим или рефрактерным острым лимфобластным лейкозом. Это первое биспецифическое антитело-конструкт, созданное на основе платформы BiTE компании "Амджен" - особого вида противоопухолевой иммунотерапии, направленной на помощь иммунной системе организма в выявлении и воздействии на опухолевые клетки. В настоящее время изучается возможность применения BiTE антител в лечении широкого спектра опухолевых заболеваний.



ПАО "Фармстандарт" (ИНН 0274110679) - отечественная фармацевтическая компания, основанная в 2003 году. Фармстандарт выпускает более 250 наименований лекарственных средств, в том числе Арбидол, Компливит, Пенталгин, Флюкостат, Фосфоглив, Амиксин, Афобазол, Растан и Биосулин. Производственную мощность группы компаний "Фармстандарт" обеспечивают четыре завода по производству лекарственных средств: ОАО "Фармстандарт-Лексредства" (Курск), ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА" (Уфа), ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм" (Томск), ПАО "Фармстандарт-Биолек" (Харьков, Украина), завод медицинского оборудования ОАО "ТЗМОИ" (Тюмень), а также ООО "Фармстандарт", осуществляющее закупку и поставку сырья для дальнейшего выпуска фармацевтической продукции на производственных площадках заводов, входящих в состав ГК "Фармстандарт". Структура акционеров: Augment Investments Limited, The Bank of New York International Nominees, ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ПАО "Фармстандарт" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 7.7% до 1.35 млрд руб. с 1.463 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.8% до 5.706 млрд руб. с 5.105 млрд руб., валовая прибыль - на 8.5% до 2.645 млрд руб. с 2.437 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1.693 млрд руб. против 1.772 млрд руб. (-4%).



"AK&M" от 20.12.2017