Газпром увеличивает объёмы поставок газа в Сербию

В Москве 19 декабря 2017 года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генеральный директор ГП "Сербиягаз", член наблюдательного совета АО "Югоросгаз" Душан Баятович подписали дополнение к долгосрочному контракту между ООО "Газпром экспорт" и АО "Югоросгаз" на поставку российского газа в Сербию. Об этом говорится в сообщении компании.



Церемония состоялась в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Сербия Александра Вучича.



В соответствии с документом, объёмы поставок российского газа в рамках действующего контракта, начиная с 2018 года, будут увеличены до 2 млрд куб. м в год с 1.5 млрд куб. м.



В 2016 году Газпром поставил в Сербию 1.75 млрд куб. м газа — на 4.3% больше, чем в 2015 году. 15 ноября 2017 года был достигнут уровень экспорта 2016 года — 1.75 млрд куб. м. Объёмы сверх годовых контрактных количеств были поставлены в рамках дополнительных соглашений к контракту.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.12.2017