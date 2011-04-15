Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2018 год

Совет директоров Газпрома 19 декабря 2017 года утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о предварительных итогах работы компании в 2017 году, а также прогнозе инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) на 2019–2020 годы.



Совет директоров также утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) ПАО "Газпром" на 2018 год. Основные показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением ПАО "Газпром" в ноябре текущего года.



В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год, общий объем освоения инвестиций составит 1278.830 млрд руб. В том числе на проекты капитального строительства предусмотрено 798.428 млрд руб., на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов — 40.983 млрд руб. Объём долгосрочных финансовых вложений — 439.419 млрд руб.



Согласно утвержденному бюджету (финансовому плану) ПАО "Газпром" на 2018 год, размер внешних финансовых заимствований составит 416.971 млрд руб. Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объёме.



Инвестиционная программа ПАО "Газпром" на 2018 год предусматривает реализацию всех стратегически важных проектов компании. Среди них — обустройство Чаяндинского месторождения, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, газотранспортные проекты "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток — 2", развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России, а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа на среднесрочную перспективу.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.12.2017