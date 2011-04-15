Газпром обновил рекорд по экспорту газа в страны дальнего зарубежья

Совет директоров ПАО "Газпром" 19 декабря 2017 года принял к сведению информацию о влиянии событий 2017 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка. Об этом говорится в сообщении компании.



Отмечено, что 2017 год стал особенно успешным для экспорта российского газа. В прошлом году Газпром поставил в страны дальнего зарубежья рекордный объём газа — 179.3 млрд куб. м. В этом году рост продолжился и уже 8 декабря прошлогодний рекорд был побит — экспорт составил 179.8 млрд куб. м газа.



В 2017 году наблюдалось восстановление высоких темпов роста потребления газа в Китае. За первые три квартала увеличение составило 18%. Основные факторы — развитие газовой электрогенерации и экологичность природного газа по сравнению с углём. В связи с этим важным событием 2017 года стало подписание Газпромом и CNPC дополнительного соглашения о начале поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 20 декабря 2019 года.



На заседании также шла речь о возобновляемых источниках энергии. Отмечено, что в зимние месяцы 2016–2017 годов неблагоприятные погодные условия привели к приостановке работы ветряных и солнечных электростанций в Германии. Для предотвращения падения мощности в сети и риска полного отключения подачи электроэнергии потребовалось вывести на полную мощность все газовые и угольные электростанции страны, в том числе уже остановленные и запланированные к закрытию. Более того, для обеспечения потребителей электроэнергией в полном объёме, понадобилось импортировать электричество из соседних стран. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала негативные технологические аспекты, связанные с излишне быстрой интеграцией возобновляемых источников энергии в системы энергоснабжения страны.



В 2017 году сохранились основные тенденции на рынке сжиженного природного газа: снижение инвестиционной активности и направление североамериканского СПГ в страны Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, с начала года в мире принято только одно инвестиционное решение по строительству завода по сжижению газа.



В ходе заседания было подчеркнуто, что события 2017 года не привели к значительному пересмотру долгосрочного прогноза развития мировой энергетики. В условиях сокращающейся собственной добычи в Европе Газпром останется крупнейшим и наиболее надёжным поставщиком газа в регионе. Компания также значительно укрепит позиции на перспективном рынке АТР.



Правлению поручено продолжить работу по мониторингу и оценке влияния новых тенденций на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.12.2017