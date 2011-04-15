Совет директоров Газпрома принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о перспективах развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира, возможностях и угрозах для компании. Об этом говорится в сообщении компании.



Было отмечено, что согласно большинству прогнозов в средне- и долгосрочной перспективе производство сланцевого газа в мире будет сосредоточено в основном на североамериканском континенте.



В 2016 году объёмы производства газа из сланцев в США увеличились незначительно, а совокупная добыча газа из всех источников — снизилась (впервые с 2005 года). С экономической точки зрения сланцевая отрасль остается убыточной, что ведет к увеличению долговой нагрузки добывающих компаний. С учётом текущей динамики добычи по результатам 2017 года в США возможно дальнейшее снижение уровня добычи газа.



В Канаде отрасль сланцевого газа продолжает развиваться крайне низкими темпами, что связано с ограниченными возможностями монетизации газа, а также наличием в стране других, более дешевых в производстве газовых ресурсов.



Несмотря на позитивные оценки сланцевой отрасли в КНР, её развитие идёт с отставанием от заявленных планов. Динамичный рост объёмов добычи возможен здесь только при условии открытия большого числа высокопродуктивных залежей, а также существенного снижения себестоимости производства газа из сланцев. При этом по оценкам большинства экспертов развитие сланцевой отрасли в КНР не окажет серьёзного влияния на растущую зависимость страны от импорта газа.



В 2016 году окончательно завершилась геологоразведка на сланцевый газ в странах континентальной Европы. В 2017 году планов по возобновлению работ в обозримой перспективе не анонсировалось.



В рамках работы по оценке тенденций на рынке сжиженного газа участники заседания подчеркнули, что в настоящее время американский СПГ не отличается высокой конкурентоспособностью на глобальном рынке из-за его высокой себестоимости. В этой связи большинство международных экспертов ожидают, что в ближайшие годы мощности действующих СПГ-заводов в США будут недозагружены. При этом, начиная со второго полугодия 2015 года, в стране было принято только одно окончательное инвестиционное решение по реализации нового СПГ-проекта. Это указывает на снижение интереса покупателей к американскому сжиженному газу, особенно в странах, обладающих возможностью импорта трубопроводного газа. Так, например, доля СПГ из США в совокупном газопотреблении европейских стран по итогам текущего года составит меньше одного процента.



Участники заседания отметили, что наибольшее увеличение объемов потребления СПГ в ближайшие 20 лет ожидается в странах АТР. Рост закупок также прогнозируется в странах Европы, что обусловлено в первую очередь падением собственной добычи газа (по этой же причине можно ожидать и увеличения спроса на российский трубопроводный газ на европейском рынке).



В условиях роста спроса на сжиженный природный газ "Газпром" продолжает работу по развитию этого направления бизнеса. Ведется подготовка документации по проекту третьей технологической линии СПГ-завода на Сахалине (в рамках проекта "Сахалин-2"). Со стратегическим партнером Shell подписаны Основные условия соглашения о совместном предприятии по реализации проекта "Балтийский СПГ". Идет строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая".



Правлению поручено продолжить работу по оценке перспектив развития отрасли сланцевого газа и СПГ в различных регионах мира.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.12.2017