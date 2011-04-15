Роснефть к 2022 году рассчитывает начать трубопроводный экспорт газа в Европу

Совет директоров ПАО "НК "Роснефть" одобрил стратегию "Роснефть-2022", в рамках которой компания рассчитывает начать трубопроводный экспорт газа в Европу. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Компания планирует нарастить добычу газа до показателей выше 100 млрд куб. м.



В период до 2022 года планируется ввод в эксплуатацию ряда новых перспективных проектов, таких как Роспан, Харампур, Кынско-Часельская группа месторождений.



"Важным условием для развития газового бизнеса является повышение технологичности производства и создание благоприятной регуляторной среды, в частности, получение доступа к экспорту газа. Это позволит эффективно монетизировать газовые ресурсы компании за счёт экспорта трубопроводного газа новым европейским потребителям", - говорится в сообщении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.







"AK&M" от 20.12.2017