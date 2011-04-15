АЛРОСА проведёт открытый конкурс проектных решений по возобновлению добычи на месторождении "Мир"

Компания "АЛРОСА" планирует провести открытый конкурс проектных решений для формирования концепции возобновления добычных работ на месторождении трубки "Мир". Такое решение было озвучено по итогам научно-технического семинара, прошедшего в институте "Якутнипроалмаз". Его участники определили также три основных направления разработки технических решений, которые позволят обеспечить безопасную отработку месторождения подземным способом. Об этом говорится в сообщении компании.



В работе семинара приняли участие 70 специалистов структурных подразделений, включая Мирнинский шахтостроительный трест, осуществляющий строительство подземных рудников, Мирнинский и Удачнинский ГОКи, Вилюйскую и Мирнинскую геологоразведочные экспедиции, институт "Якутнипроалмаз" и Управление АК "АЛРОСА" НТЦ "НОВОТЭК". Также в семинаре участвовали специалисты, ранее работавшие в компании, обладающие большим практическим опытом и хорошо знакомые с проблематикой подземного строительства и добычи.



В ходе обсуждения участники семинара определили три основных направления дальнейшего формирования технических и технологических подходов безопасного возобновления добычи на руднике. Первый из них предусматривает восстановление существующих вскрывающих (стволов) и околоствольных выработок, обеспечивающих максимально возможное использование существующей инфраструктуры поверхностного комплекса. Второй подход предполагает строительство новых стволов на всю глубину разведанных запасов с первоочередной отработкой глубоких горизонтов и одновременным созданием комплексной системы водоотведения от месторождения с помощью дренажной шахты и водопонижающих скважин. Третий подход предусматривает разнос бортов карьера "Мир" для обеспечения доступа на его дно и создания эффективного карьерного водоотлива с последующей отработкой месторождения подземным способом.



С целью детальной и всесторонней проработки подходов к решению проблемы возобновления добычных работ и подготовки окончательного технического проекта АЛРОСА планирует провести открытый конкурс проектных решений и предполагает привлечение широкого круга специализированных организаций, учёных и специалистов.



Президент АЛРОСА Сергей Иванов заявил: "Наша главная задача - это обеспечить полную безопасность работ на месторождении "Мир". Видение будущего проекта мы рассчитываем получить в III квартале следующего года".



АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



"AK&M" от 20.12.2017