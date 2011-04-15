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20/12/2017
14:35

Крымский завод шампанских вин "Новый свет" продан за 1.5 млрд руб.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым продало на аукционе 100% акций завода шампанских вин "Новый Свет" за 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.

Победителем аукцион признано ООО "Южный проект".
Начальная стоимость лота составляла 1.496 млрд руб.
"Привлечение частных инвестиций позволит провести техническое перевооружение, освоить новые технологии, обеспечить рост объёмов производства и продаж, увеличить объём налоговых поступлений и отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. Заключение договора купли-продажи акций завода с победителем конкурса будет осуществлено в течение 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Завод "Новый Свет" был основан в 1878 году. Летом предприятие сменило форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество.


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