Крымский завод шампанских вин "Новый свет" продан за 1.5 млрд руб.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым продало на аукционе 100% акций завода шампанских вин "Новый Свет" за 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении министерства.



Победителем аукцион признано ООО "Южный проект".

Начальная стоимость лота составляла 1.496 млрд руб.

"Привлечение частных инвестиций позволит провести техническое перевооружение, освоить новые технологии, обеспечить рост объёмов производства и продаж, увеличить объём налоговых поступлений и отчислений в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. Заключение договора купли-продажи акций завода с победителем конкурса будет осуществлено в течение 5 рабочих дней", - говорится в сообщении.



Завод "Новый Свет" был основан в 1878 году. Летом предприятие сменило форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество.





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