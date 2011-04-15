Портфель военной ипотеки Сбербанка достиг 60 млрд руб.

Портфель военной ипотеки Сбербанка в 2017 году увеличился на 26% и достиг на 1 декабря 2017 года 60 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



В этом году 11 тыс. семей военнослужащих смогли приобрести жилье с использованием военной ипотеки от Сбербанка - это в 1.5 раза больше, чем годом ранее. Объем предоставленных Сбербанком средств в 2017 году увеличился на 64% и составил 20.5 млрд руб.



Сбербанк в 2017 году дважды снижал ставки по продукту в общей сложности на 1.85 п.п., был снижен первоначальный взнос с 20% до 15%, также банк запустил продукт в своем веб-сервисе и мобильном приложении "ДомКлик". Теперь военнослужащий может онлайн выбрать квартиру, подать заявку и получить её одобрение. Это особенно важно для тех клиентов Сбербанка, которые проходят службу в отдалённых гарнизонах.



Сегодня в Санкт-Петербурге Сбербанк предоставил военную ипотеку 200 тыс. военнослужащему в рамках целевого жилищного займа Росвоенипотеки.



Всего более 40 тыс. военнослужащих приобрели квартиры с использованием военной ипотеки от Сбербанка.



Сбербанк предоставляет военную ипотеку для строящегося и готового жилья по ставке 9.5% годовых на срок до 20 лет, максимальная сумма кредита составляет 2.33 млн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль группы Сбербанка по МСФО по итогам II квартала 2017 года выросла на 27.6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составила 185.6 млрд руб.



Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24.8% по сравнению с 22.8% во II квартале 2016 года.



"AK&M" от 20.12.2017