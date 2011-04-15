Банк "Союз" запускает специальный кредит наличными "Новогодний старт"

Банк "Союз" оформляет специальный кредит наличными "Новогодний старт" для сотрудников компаний-партнёров и клиентов, получающих заработную плату на карты банка. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит можно получить на сумму до 1.5 млн руб. по ставке от 12.18% годовых.



Процентная ставка по потребительскому кредиту "Новогодний старт" ниже стандартного предложения банка и составляет от 12.18% годовых в рублях при условии страхования жизни и здоровья. Сроки кредита варьируются от 1 года до 7 лет (кратно 1 году). Ставка по кредиту - фиксированная и зависит от срока кредита: чем меньше срок, тем меньше ставка, что позволяет клиенту знать её точный размер заранее, еще до принятия решения по кредиту.



Для большинства зарплатных клиентов банка действует предодобренное предложение, что значительно упрощает получение кредита.



АО АКБ "Союз" (ранее - ОАО АКБ "Ингосстрах-Союз", ИНН 7714056040, г. Москва, регистрационный номер 2307) основано в 1993 году, является универсальным коммерческим банком. Основной акционер - СПАО "Ингосстрах" (99.99% акций).



Банк располагает 7 филиалами, 19 дополнительными и 8 операционными офисами на территории РФ.



Величина активов банка На 01.07.17 по РСБУ составила 73.6 млрд руб., величина собственных средств - 11.4 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2017 года - 618.4 млн руб.





"AK&M" от 20.12.2017