Ингосстрах принимает заявления от пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Казани

СПАО "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 19 декабря в Казани. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Гражданская ответственность ООО "Казанское Пассажирское Автотранспортное предприятие N 9" застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП).



По информации СМИ, ДТП произошло на проспекте Ямашева около ДК Химиков. Автобус, перевозивший пассажиров по маршруту N33 "Жилой массив Ферма-2 - Ленинградская улица", в попытке избежать столкновения с автомобилем допустил наезд на столб. В результате столкновения пострадало 15 человек, трое из них госпитализированы.



Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться в рабочие дни (с 09:00 по 18:00) в офис СПАО "Ингосстрах" в Казани.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании расчетных таблиц, утвержденных Постановлением Правительства, и до 23 тыс. руб. на случай причинения вреда имуществу.



Федеральный закон об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков, кроме легкового такси.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.12.2017