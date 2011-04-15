Роснефть приступила к бурению первой сверхглубоководной скважины на шельфе Чёрного моря

Роснефть начала бурение поисково-оценочной скважины "Мария-1" на шельфе Чёрного моря. Об этом говорится в сообщении компании.



Прогнозные ресурсы перспективного лицензионного участка "Западно-Черноморская площадь" составляют более 570 млн т нефти.



Проект по бурению первой поисковой скважины на Западно-Черноморской площади реализуется совместно с Eni – стратегическим партнёром Роснефти.



"Бурение ведёт полупогружная установка Scarabeo-9, которая принадлежит компании Saipem. Высота платформы составляет 115 метров, ширина палубы 80 метров, водоизмещение установки Scarabeo-9 - 31000 т, она способна бурить скважины на глубину до 15 километров с отходом от вертикали", - говорится в сообщении.



Главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин, цитируемый в сообщении, заявил:



"Чёрное море обладает значительным нефтегазовым потенциалом, но до сих пор в глубоководной части российского сектора не было пробурено ни одной скважины. Обнаруженные потенциальные геологические ловушки находятся под толщей воды в 2000 и более метров. На этом этапе мы считаем, что ресурсная база составляет 600 млн т нефти на этом участке".



Проект геологоразведки на лицензионном участке "Западно-Черноморская площадь" реализуется совместным предприятием ПАО "НК "Роснефть" и Eni (доля "Роснефти" – 66.67%, Eni - 33.33%).



В мае 2017 года НК "Роснефть" и Eni S.p.A. подписали "Соглашение o расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга". Соглашение закрепляет ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Чёрного и Баренцева морей.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 20.12.2017