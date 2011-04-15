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20/12/2017
16:54

Норникель получил ряд разрешений Росприроднадзора

ПАО "ГМК "Норильский никель" получило несколько разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты. Об этом говорится в сообщении компании.

Лицензии выдало Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю. Существенным условием разрешений является соблюдение установленных нормативов и лимитов на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Помимо этого, Норникель получил разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ). Условием данной лицензии является соблюдение установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль Норникеля в первом полугодии 2017 года по МСФО упала на 30% до $915 млн с $1.304 млрд. Консолидированная выручка увеличилась на 11% до $4.2 млрд, главным образом, за счёт роста цен на корзину металлов. Показатель EBITDA сократился на 3% до $1.7 млрд.


"AK&M" от 20.12.2017
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